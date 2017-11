Innovationspreis geht an Zoerkler

Dass die burgenländischen Unternehmen voller guter Ideen stecken, hat Dienstagabend der „Innovationspreis Burgenland 2017“ gezeigt. Dieser ist im KUZ Eisenstadt verliehen worden. Der Hauptpreis geht nach Jois, an die Zoerkler Gears GmbH & Co KG.

Die Wirtschaft Burgenland GmbH veranstaltet jedes Jahr gemeinsam mit der Wirtschaftskammer diese Leistungsschau der burgenländischen Unternehmen. Das Familienunternehmen Zoerkler in Jois schrieb österreichische Luftfahrtgeschichte: Mit dem ersten komplett in Österreich entwickelten und gefertigten Antriebssystem für Passagier-Hubschrauber. Dafür wurde Zoerkler jetzt als Gesamtsieger beim „Innovationspreis Burgenland 2017“ ausgezeichnet. Was dieses Antriebssystem so besonders macht, erklärte Zörkler-Geschäftsführer Bernhard Wagner.

„Das Neue ist, dass das Getriebe wesentlich flacher ist als herkömmliche Getriebe. Das heißt, bei einer Besatzung mit 17 Mann, können im Fall einer Wasserlandung alle problemlos aus der Kabine raus. Das ist bei den derzeitigen Systemen nicht möglich. Wir haben das ganze Ölsystem in das Gehäuse integriert - das ist dadurch sehr ausfallsicher. Die Präzision des Gesamtsystems ist auch ein wesentlicher Punkt“, so Wagner.

Wirtschaft lobt Innovationsgeist

In der Kategorie „Kleinstunternehmen“ ist die Bumas GmbH aus Pöttelsdorf mit ihren maßgefertigten, hygienischen Maulkörben der Sieger. Bei den Klein und Mittel-Unternehmen überzeugte die Software Engineering Tschürtz GmbH aus Marz die Jury mit einer Anlage, die vollautomatisch Bremsbeläge herstellt. SWARCO Futurit in Neutal gewann in der Kategorie „Großunternehmen“ mit einem mobilen, vernetzten Warnleitanhänger, der zum Beispiel auf Autobahn-Baustellen eingesetzt wird.

Harald Zagiczek von der Wirtschaft Burgenland zog eine positive Bilanz über den Innovationsgeist der heimischen Betriebe. „Man merkt die Konjunktur zieht an. Auch bei unserem Innovationspreis sind 30 Einreichungen ein Rekordwert. Das sind so viele wie noch nie und sie kommen aus den unterschiedlichsten Branchen - von High Tech-Innovationen bis zu den einfachsten Ideen“, sagte Zagiczek.

„Publikumspreis“ geht an Katzbeck

Erstmals wurde heuer gemeinsam mit der BVZ ein „Publikumssonderpreis“ vergeben. Der Sieger wurde über eine Internetabstimmung ermittelt: Die Unternehmensgruppe Katzbeck aus Rudersdorf bekam die meisten Stimmen - und zwar für ein neues Fenster, das lüftet, ohne dass man es öffnen muss.