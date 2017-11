Alissa Mörz: Top im Kunstturnen

Österreichs Kunstturner sind in Mattersburg zu Gast gewesen. Vor allem für Burgenlands Vertreter war es der Höhepunkt der heurigen Saison. Die Mattersburgerin Alissa Mörz hat bei den Staatsmeisterschaften in den Junioren-Bewerben abgeräumt.

Mehr als 120 Teilnehmer waren in Mattersburg. Burgenlands größte Hoffnung auf Edelmetall war Alissa Mörz, Tochter von Ex-SVM-Kicker Michael Mörz. Die 15-Jährige wurde den Erwartungen auch gerecht. Sie kürte sich im Mehrkampf zur Junioren-Meisterin.

Drei weitere Medaillen - einmal Silber und zweimal Bronze - gewann die junge Mattersburgerin an den Einzelgeräten. Nur am Sprung verpasst sie das Podest. „Ich war nervös, weil die Eltern und auch Freunde zugesehen haben. Aber sie haben mich unterstützt und ich habe mich sehr gefreut“, so Mörz.

ORF

ORF

Turnsport für Zukunft gerüstet

Doch Alissa war nicht die einzige „Mörz“ im Teilnehmerfeld. Die drei Jahre jüngere Charlize feierte mit zwölf Jahren ihre Premiere. Sie zählt zu den größten Talenten Österreichs und stellte das auch unter Beweis. Für eine Medaille reichte es heuer aber noch nicht. Charlize Mörz erreichte beim Bodenturnen den fünften Platz. Burgenlands Turnsport ist für die Zukunft gerüstet - und darf sich von den jungen Talenten einiges erwarten.