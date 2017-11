Einbruch in Schulgebäude in Neufeld

Polizei-Einsatz in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung): In der vergangenen Nacht wurde in das Schulgebäude der eingebrochen. Die Kinder wurden nach Hause geschickt.

Der Einbruch wurde kurz nach sechs Uhr Früh bemerkt, heißt es seitens der Polizei. In dem Gebäude in der Hauptstraße sind sowohl die Volksschule als auch die Neue Mittelschule untergebracht. Seit Dienstagfrüh sind Tatort-Ermittler vor Ort. Die Kinder wurden bis auf weiteres nach Hause geschickt, die Lehrer dürfen das Gebäude nicht betreten.