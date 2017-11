Linienbus mit defekter Bremse gestoppt

Die Polizei hat bei Schwerpunktkontrollen im Burgenland einen rumänischen Linienbus mit einer defekten Bremse aus dem Verkehr gezogen. Weiters wurde ein Motorradfahrer im Bezirk Güssing mit 170 km/h gestoppt.

Der Linienbus wurde am Samstag auf der Ostautobahn (A4) bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestoppt. Die Beamten stellten eine gerissene Bremsscheibe an der Lenkachse fest. Im Bus befanden sich der Lenker sowie ein Ersatz-Fahrer.

Landesverkehrsabteilung Burgenland

Überpüfung von Winterreifen und Schneeketten

Bei der landesweiten Schwerpunktaktion am Freitag und am Samstag war die gesetzliche Winterreifenpflicht bei Schwerfahrzeugen und Bussen kontrolliert worden. Alle überprüften Fahrzeuge hatten bereits Winterreifen montiert, lediglich bei 33 fehlten die bei der Winterausrüstung vorgeschriebenen Schneeketten, bilanzierte die Polizei.

Digitales Kontrollgerät manipuliert

Neben diesen Kontrollen wurde bei einem von einem kroatischen Staatsbürger gelenkten und in Österreich zugelassenen Sattelfahrzeug eine Manipulation des digitalen Kontrollgerätes – dieses dient der ordnungsgemäßen Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten - festgestellt. Da der begründete Verdacht einer Fälschung von Beglaubigungszeichen vorliegt, wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Sattelkraftfahrzeuges, die Abstellung des Fahrzeuges und die technische Untersuchung durch einen Sachverständigen angeordnet.

Motorradlenker mit 170 km/h unterwegs

Weiters wurde ein 45-jähriger ungarischer Motorradlenker von einer Zivilstreife auf der Geschriebenstein Straße (B 56) zwischen Gaas und Kulm (Bezirk Güssing) mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h angehalten. Er wurde angezeigt. In diesem Bereich gilt die höchstzulässige Geschwindigkeit von 100km/h.

An den Schwerpunktkontrollen waren Streifen der Landesverkehrsabteilung Burgenland sowie die Autobahnpolizeiinspektionen Oberwart, Mattersburg und Potzneusiedl beteiligt.