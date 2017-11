Beliebteste Feuerwehren ausgezeichnet

Zeitgleich mit der Messe Genuss Burgenland findet in Oberwart die erste Feuerwehrmesse statt. Am Samstag wurden dort die beliebtesten Feuerwehren und feuerwehrfreundlichsten Unternehmen ausgezeichnet.

In Oberwart finden dieses Wochenende zwei Messen statt, die Genuss Burgenland und die Feuerwehrmesse. Diese Fachmesse ist auf den Bedarf der Feuerwehren ausgelegt.

ORF

Lehrgang und Auszeichnungen

Bei der Feuerwehrmesse besuchten am Samstagvormittag rund 550 aktive Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen einen Informationslehrgang. Am Nachmittag wurden dann die beliebtesten burgenländischen Feuerwehren sowie die feuerwehrfreundlichsten burgenländischen Unternehmen gekürt.

ORF

4.000 Stimmen für beliebte Feuerwehren

Die beliebtesten Wehren kommen aus Gamischdorf, Glashütten, Mannersdorf an der Rabnitz, Oslip, St. Andrä, Piringsdorf, Neuhaus am Klausenbach und Neusiedl am See. Sie wurden von der Bevölkerung mittels Einsendungen selbst gewählt. Rund 4.000 Stimmen wurden abgegeben und in Relation zu den Einwohnerzahlen ausgewertet.

ORF

Unternehmen punkten mit Feuerwehrfreundlichkeit

Die feuerwehrfreundlichsten burgenländischen Unternehmen wurden von den Feuerwehrkommandantinnen und -kommandanten sowie den Bezirksfeuerwehrkommandanten nominiert. Ausgezeichnet wurden die Firmen Stipits Entsorgung, red electric, die Raiffeisen Bankengruppe im Bezirk Oberpullendorf, Holz-Center Haring, Ederer WKSB sowie Kastner.

ORF

Link: