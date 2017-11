Spenderblut wird dringend benötigt

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve mit Spenderblut benötigt. Besonders im Herbst und Winter, wenn wegen Grippewellen weniger Menschen Blut spenden können, sinken die Lagerstände. Deshalb führt das Rote Kreuz an diesem Wochenende mehrere Aktionen durch.

In Österreich werden pro Jahr ungefähr 350.000 Blutkonserven benötigt, fast 40 Prozent davon in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Blutspendeaktion in St. Georgen (Eisenstadt) ist eine von mehreren an diesem Wochenende im Burgenland.

„Wir versuchen gemeinsam mit der Blutspendezentrale einen Ganzjahresplan zu machen, um die Leute zu sensibiliseren und genügend Termine über das Jahr haben. Wir benötigen im Burgenland selbst genügend Blut in den Spitälern“, erklärt Thomas Wallner, Landesgeschäftsführer vom Roten Kreuz Burgenland.

Besonders rar: B negativ und AB negativ

Jeder kann in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu brauchen. Besonders in Zeiten von Grippewellen oder bei schweren Unfällen werden Blutkonserven benötigt. Blut ist ein kostbares Gut - besonders seltene Blutgruppen, wie zum Beispiel B negativ oder AB negativ, werden benötigt. Eine besonders „schöne“ Blutgruppe sei 0 negativ, erklärt Wallner, weil es ein Universalspender ist.

Blut spenden können alle Frauen und Männer ab 18 Jahren, vorausgesetzt sie sind gesund. Bevor das Blut gespendet wird, werden diverse Gesundheitsfaktoren überprüft, wie etwa der Blutdruck und der Hämoglobinwert. Außerdem muss der Spender einen Fragebogen ausfüllen, um Kontraindikationen auszuschließen.

Burgenländer sind „Blutspendemeister“

Im österreichweiten Ranking sind die Burgenländer Spitzenreiter beim Blutspenden: Im Vorjahr wurden mehr als 16.000 Blutkonserven im Burgenland abgenommen. Fünf Prozent aller Burgenländer gehen Blut spenden, so Wallner. Blutkonserven aus dem Burgenland dürfen in anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden, sofern es benötigt wird.

Abgesehen davon ist Blut spenden für jeden einzelnen auch wichtig, weil gleichzeitig medizinische Befunde durchgeführt werden, die auf Wunsch auch nachhause geschickt werden.

