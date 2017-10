Holzlager in Parndorf in Brand geraten

Am Montagnachmittag ist es in Parndorf zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Holzlager, das sich neben einem Wohnhaus befindet, ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kurz nach 15.00 Uhr wurde in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) die Feuerwehrwehr alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Holzlager neben einem Wohnhaus in Brand geraten.

ORF/Erich Schneller

Drei Feuerwehren im Einsatz

Insgesamt drei Feuerwehren aus dem umliegenden Ortschaften rückten sofort mit sechs Fahrzeugen aus, um den Brand zu bekämpfen. Neben der Polizei wurde vorsorglich auch die Rettung alarmiert, Personen befanden sich nicht in Gefahr. Verletzt wurde niemand.

ORF/Erich Schneller

ORF/Erich Schneller

Die Brandstelle befand sich unweit des Feuerwehrhauses in Parndorf. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Am angrenzenden Wohnhaus entstand nur geringer Schaden. Das Holz war an der Außenmauer des Hauses gelagert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war vorerst nicht bekannt.