Bürgermeister: Liste Rohr gehört nicht zur ÖVP

Nach den Bürgermeister-Stichwahlen am Sonntag hat die SPÖ 83 Bürgermeister, die ÖVP 82 und sechs gehen an diverse Listen - so auch in Rohr im Bezirk Güssing. Die ÖVP sieht das allerdings anders. Der Bürgermeister von Rohr, Gernot Kremsner, spricht nun Klartext.

ÖVP-Obmann Thomas Steiner zählt den Bürgermeister der Liste Rohr, Gernot Kremsner, zu den ÖVP-Bürgermeistern und sieht somit bei den Bürgermeistern zwischen SPÖ und ÖVP einen Gleichstand von 83 zu 83 - mehr dazu in SPÖ und ÖVP sehen sich als Wahlsieger.

„Ich zähle den Bürgermeister von Rohr zur ÖVP, weil er sich selber dazu zählt, daher ist das ganz klar, dass er ein ÖVP-Bürgermeister ist“, sagte Steiner am Sonntag in „Burgenland heute“.

Kremsner: „Schon immer parteiunabhängig“

„Die Liste Rohr war und ist immer parteiunabhängig gewesen“, sagte Kremsner im Interview mit dem ORF Burgenland. Niemand aus der Fraktion gehöre irgendeiner Partei an. Auch er sei kein Mitglied einer Partei, so Kremsner. Er habe das schon öfters klargestellt. „So wie das gestern dargestellt worden ist, ist das nicht richtig“, sagt Kremsner. Er habe das auch ÖVP-Obmann Steiner gesagt.

Gernot Kremsner im Interview

Links: