Jennersdorf: Deutsch schafft Sensation

In Jennersdorf geht das Bürgermeisteramt an JES, die Bürgerliste Jennersdorf. Der bisherige ÖVP-Bürgermeister Bernhard Hirczy musste sich damit seinem Herausforderer Reinhard Deutsch geschlagen geben.

Insgesamt fünf Bürgermeisterkandidaten stellten sich heuer am 1. Oktober der Bürgermeisterwahl. Am Sonntag kam es zur Stichwahl zwischen ÖVP-Bürgermeister Bernhard Hircy, der das Amt erst im Jänner von seinem Vorgänger, Langzeitbürgermeister Wilhelm Thomas übernommen hatte und Reinhard Deutsch, von der Bürgerliste JES, die erst vor wenigen Monaten gegründet wurde.

53,23 Prozent für Listenkandidaten

Reinhard Deutsch erreichte 53,23 Prozent der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Hircy musste sich mit 46, 77 Prozent der Wählerstimmen geschlagen geben. Noch im ersten Wahldurchgang am 1. Oktober hatten 41,38 Prozent der Jennersdorfer Hirczy ihre Stimme gegeben. Reinhard Deutsch hatte 25,97 Prozent erreicht und mit dem Stichwahleinzug zunächst für eine Überraschung gesorgt. Mit dem Wahlsieg am Sonntag gelingt ihm eine absolute Sensation, denn in den vergangenen Jahrzehnten war der Bezirkshauptstadt immer fest in den Händen der ÖVP. Nun gibt es erstmals einen Listenbürgermeister.

ORF

„Sachpolitik statt Parteipolitik“

Reinhard Deutsch ist Obmann der Wirtschaftskammer Regionalstelle Jennersdorf, er kommt also an sich von der ÖVP. Er kritisierte im Wahlkampf vor allem, dass es kein vernünftiges Wirtschafskonzept gäbe und man in der Stadt große Verkehrsprobleme habe. Das Motto der Bürgerliste lautet „Sachpolitik statt Parteipolitik“. Mit dem Bündnis Liste Burgenland habe die Bürgerliste Jennersdorf nichts zu tun, betonte der Listenobmann und designierte Bürgermeister Reinhard Deutsch.

