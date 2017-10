Wiesberger in Shanghai Neunter

Bernd Wiesberger hat das hochdotierte Turnier der „World Golf Championship“ Serie in Shanghai auf dem neunten Platz beendet. Es ist die sechste Top-Ten-Platzierung für den Oberwarter Golfprofi heuer, die erste seit Mitte September.

Wiesberger benötigte für die Schlussrunde am Sonntag 71 Schläge und konnte sich noch um sechs Plätze verbessern. Es sei schwierig gewesen, weil es ziemlich viel Wind gegeben habe, sagte Wiesberger. Er habe aber relativ solide gespielt, vielleicht den einen oder anderen Schlag zu leichtsinnig hergegeben, doch in Summe sei es eine Runde gewesen, die ihn nach vorne gebracht habe und daher müsse er mit der Woche zufrieden sein.

Wiesberger kassiert für seine Leistung knapp 150.000 Euro. In China spielte der Südburgenländer heuer bisher besonders gut: Drei seiner Top-Ergebnisse erzielte er in China, darunter sein Turniersieg in Shenzhen im April - mehr dazu in Wiesberger gewinnt fünften großen Titel.

Link: