Schlagzeuger will in USA durchstarten

Die burgenländische Band Coffeeshock Company tourt zurzeit mit Ruskaja durch Österreich. Für Schlagzeuger Andreas Karall sind es die vorläufig letzten Auftritte mit der Band: Er wird ab Jänner in den USA am Berklee College of Music studieren.

Die Coffeeshock Company gibt bei ihren Konzerten alles und heizt mit ihrem „SuperSkunkRockReggae“ dem Publikum gehörig ein. Bis Jahresende tourt die Band gemeinsam mit den befreundeten Musikern von Ruskaja durch Österreich und Deutschland.

Schlagzeuger Andreas Karall muss aber bald vom Band-Alltag Abschied nehmen. Der 23-Jährige bewarb sich im vergangenen Sommer im Rahmen eines fünfwöchigen College-Kurses spontan für ein Studium am renommierten Berklee College of Music und hat mit seiner „audition“ die Juroren überzeugt. Dabei habe er sich gar nicht so wohl gefühlt, sagte Karall. Man habe 15 Minuten Zeit, um zu zeigen, was man könne und man müsse eine Palette an Stilistiken zeigen und auch theoretisch viel können.

Karall hat bereits ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, er brennt aber für die Musik und will als Profimusiker Karriere machen. Seine amerikanischen Lehrer hätten ihn immer davor gewarnt, sich nicht nur im Proberaum zu vergraben, sondern hinauszugehen.

Das Wichtigste in Amerika sei es, Kontakte zu knüpfen, zu vielen Konzerten zu gehen und so vielen Studios wie möglich, seine Promo-DVD zu geben, so der burgenländische Musiker: „Und wenn sie keiner nimmt, dann nimmt sie keiner, aber dann kann ich irgendwann sagen, ich hab’s richtig probiert und alles auf eine Karte gesetzt.“