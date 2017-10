Gewerkschaft Bau-Holz: Neuer Geschäftsführer

Bei der Gewerkschaft Bau-Holz im Burgenland gibt es einen Generationenwechsel: Bernd Rehberger löst den 59-jährigen Wolfgang Geisinger als Landesgeschäftsführer ab. Geisinger begibt sich in Altersteilzeit.

Der 33-jährige Rehberger hat bereits Erfahrung mit Gewerkschaftsarbeit: Er war zwei Jahre lang Betriebsratsvorsitzender der Windenergiekomponentenfertigung Austria GmbH in Zurndorf. Voriges Jahr kümmerte sich der gelernte Maurer aus Schwarzenbach um die Anliegen der Arbeitnehmer in der ÖGB-Region Neusiedl.

ÖGB

10.000 Mitglieder im Burgenland

Rehberger kündigte an, schwarzen Schafen unter den Unternehmern das Handwerk legen zu wollen und fordert verstärkte Kontrollen der Finanzpolizei auf Baustellen. Außerdem will er Beschäftigten und Chefs in der Baubranche die Vorteile der Gewerkschaftsarbeit näherbringen. Die Gewerkschaft Bau-Holz betreut im Burgenland derzeit rund 10.000 Mitglieder. Österreichweit sind es 25 Branchen - und das seit 150 Jahren. Erst im September hat es im Museum für Baukultur in Neutal ein großes Fest anlässlich dieses Jubiläums gegeben - mehr dazu in 150 Jahre Gewerkschaft Bau-Holz.