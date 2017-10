Drei Alkolenker erwischt

Gleich drei Alko-Lenker hat die Polizei am Nationalfeiertag im Bezirk Oberpullendorf aus dem Verkehr gezogen. Der höchste Promillewert wurde bei einem 70-Jährigen in Lockenhaus gemessen: 1,82 Promille.

Der 70-Jährige wurde gegen 10.15 Uhr in Lockenhaus kontrolliert. Er musste laut Landespolizeidirektion seinen Führerschein abgeben. Zwei weitere 60-jährige Alkolenker wurden gegen 13.00 Uhr in Unterloisdorf (Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz) gestoppt. Bei ihnen wurde ein Promillewert zwischen 0,5 und 0,79 gemessen. Sie müssen mit Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft rechnen.