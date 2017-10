Scheiblhofer: Neue Pläne in Trausdorf

Nachdem in Trausdorf vor kurzem der Postpartner gekündigt hat, hat der Besitzer des Weinguts Scheiblhofer das gesamte Areal gekauft und betreibt auch den Postpartner weiter. Er hat noch weitere Pläne für Trausdorf.

Das Weingut Scheiblhofer in Andau zählt zu den größten im Burgenland. Eine Million Flaschen Wein werden jährlich produziert - davon werden 15 Prozent exportiert. Laut Winzer Erich Scheiblhofer habe es immer wieder Kunden gegeben, die zwar am Neusiedler See Urlaub gemacht haben, aber eben in der Region am Westufer des Sees. Seit Sommer 2015 ist das Weingut Scheiblhofer aus Andau auch auf der anderen Seite des Neusiedler Sees präsent. In Trausdorf betreibt Scheiblhofer eine Vinothek bei einem Heurigen, um hier bei Weinliebhabern präsenter zu sein.

ORF/Machtinger

Umbau und Anbauarbeiten geplant

Als der Postpartner im Ort abgesprungen ist, wollte man vor allem einmal die Nahversorgung sichern, so Scheiblhofer: „Momentan war mir wichtig, dass der Postpartner weiter in Betrieb bleibt. Wir sind gerade am Planen, Umbau und Anbauarbeiten durchzuführen. Das heißt, wir wollen ein ‚Scheiblhofer-Konzept‘ hineinbringen.“

Konzept soll Marke weiter bekannt machen

Das „Scheiblhofer-Konzept“ soll nicht klassische Gastronomie bieten, sondern touristisch interessant sein und so auch die Marke weiter bekannt machen. Laut Scheiblhofer möchte man vergrößern. Was aber genau gemacht wird, darüber wird jetzt, nachdem die Weinlese abgeschlossen ist, beraten, so Erich Scheiblhofer: „Wir sind schon in der Planung für dieses Projekt, wollen keinen Schnellschuss machen. Das wird gut überlegt und vorbereitet. Aber im nächsten Jahr soll da bereits etwas entstehen.“

Bei den Planungen wird dann auch das Budget, das man investieren möchte, festgelegt.