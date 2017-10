SVM steht im Cup-Viertelfinale

Der SV Mattersburg hat sich im Cup-Achtelfinale bei Landesliga-Tabellenführer ASKÖ Oedt durchgesetzt. Die Mattersburger besiegten die Oberösterreicher am Dienstag 3:0.

Die Treffer erzielten Patrick Bürger, der eingewechselte Markus Pink und Masaya Okugawa. Bürger verwertete in der 60. Minute einen Eckball von Michael Lercher per Kopf. Nur einen Moment später traf Pink mit einem Schuss ins lange Ecke zum 2:0. Den Endstand fixierte Okugawa in der 87. Minute nach Zuspiel des eingewechselten Stefan Maierhofer.

SVM-Trainer Gerald Baumgartner hatte vor den Toren von Linz einige Veränderungen vorgenommen. So kamen unter anderem Torhüter Tino Casali, Linksverteidiger Lercher, Mario Grgic und der Japaner Okugawa zu seltenen Einsätzen von Beginn an - mehr zum ÖFB Cup in sport.ORF.at.