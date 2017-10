„100 Jahre Republik“: Geschichte näherbringen

2018 feiert Österreich 100 Jahre Republik. Mit dem Projekt „100 Jahre Republik Österreich - 100 Jahre Leben“ der PH Burgenland gemeinsam mit dem ORF Burgenland, möchte man Kindern und Jugendlichen die Geschichte und das Jahr 1918 näherbringen.

Damit das Wissen und Bewusstsein über Demokratie und Freiheit nicht verloren geht, startet die Pädagogische Hochschule gemeinsam mit dem ORF im Zuge des 100. Jahrestags der Gründung der Republik Österreich ein fächer- und schulübergreifendes Projekt, so Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz.

„Warum machen wir das im burgenländischen Schulwesen so intensiv? Wir als Schulwesen haben eine Aufgabe, nämlich junge Menschen zu demokratischem Handeln und zu mündigen Bürgern zu erziehen, dem wollen wir gerecht werden“, so Zitz.

ORF

Von Technik bis Kulinarik

Das Projekt beschäftigt sich mit der Geschichte der vergangenen 100 Jahre, und das unter verschiedenen Gesichtspunkten: Technik, Natur, Kulinarik, Politik und Gesellschaft. Derzeit werden Ideen gesammelt: Vom Rezepte-Blog, über Spiele damals und heute, Interviews, E-books, bis hin zu Apps.

Die Direktorin der Volksschule Neufeld, Beate Sinovatz, plant für das Jubiläumsjahr ein besonderes Projekt. „Geplant ist, sozusagen als Zusammenfassung aller Aktivitäten, die Ergebnisse von Interviews und Recherchen in einer Zeitschrift zu sammeln und diese als Hauswurfsendung im Ortsgebiet zu verteilen“, so Sinovatz.

ORF

E-Learning via ORF-TVThek

Das Netzwerkprojekt soll über E-Learning umgesetzt werden: Also lernen mit digitalen Medien und Technologien. Projektpartner ist der ORF Burgenland. Rund 60 interaktive eBooks und zahlreiche Filmbeiträge werden über TVThek goes school angeboten, so Landesdirektor Werner Herics. „Der ORF wird vor allem über seine TVThek hier Anteil nehmen. Die ORF-TVThek wird die wesentliche Plattform für dieses E-Learning-Projekt sein“,sagte Herics.

Das Ziel des Projekts ist es, jedes Kind mit der Geschichte unserer Republik vertraut zu machen, so der Landesschulratspräsident.