Schuppenbrand in Oberwart

Montagfrüh hat es in Oberwart gebrannt. Die Stadtfeuerwehr musste mit 14 Mann auf dem sogenannten Telek einen Schuppen löschen, der in Vollbrand stand.

Montagmorgen gegen 3.50 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Dachstuhlbrand in Oberwart alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Oberwart rückte sofort mit 14 Mann aus. Am Einsatzort stellte sich heraus dass ein Schuppen in Vollbrand stand.

zurück von weiter

Auch zwei Fahrzeuge, die sich in unmittelbarer Nähe befanden wurden beschädigt. Mittels Wärmebildkamera wurden Glutnester ausgeforscht und nach zirka eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.