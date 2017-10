Großbrand: Feuerwehreinsatz beendet

Rund 40 Stunden nach der Alarmierung ist der Großeinsatz der Feuerwehr in Wulkaprodersdorf am Sonntagnachmittag beendet worden. Die letzten Feuerwehrleute haben das Gelände der Abfall-Entsorgungsfirma Hackl verlassen.

Es war wohl das arbeitsintensivste Einsatzwochenende in der Geschichte der Feuerwehr Wulkaprodersdorf: Seit Freitagnacht waren sie Feuerwehrleute im Einsatz - im Mehrschicht-Betrieb und mit Unterstützung von mehr als 25 Feuerwehren und 800 Feuerwehrleuten aus der Umgebung.

Nach einem letzten Rundgang mit Wärmebild-Kameras wurde die Brandwache am Sonntagnachmittag eingestellt. Was die Brandursache betrifft, hält man sich seitens der Landespolizeidirektion Burgenland noch bedeckt. Es sei „alles in Schwebe“, die kriminalistischen Ermittlungen laufen noch.

Der Sachschaden für den Entsorgungsbetrieb ist jedenfalls enorm, die Aufräumarbeiten werden Tage dauern. Man wolle aber versuchen, in spätestens zwei Wochen den Betrieb wieder aufzunehmen, sagt Firmenchef Oswald Hackl.

