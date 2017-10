Wulkaprodersdorf: Hinweise auf Brandstiftung

Der in der Nacht ausgebrochene Großbrand auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Hackl in Wulkaprodersdorf ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Laut Firmenchef Oswald Hackl gibt es Hinweise auf Brandstiftung.

Seit den frühen Morgenstunden ist der Brand unter Kontrolle. Rund 200 Feuerwehrleute bekämpfen noch vereinzelte Glutnester. Ausgebrochen ist das Feuer in einem Bereich, in dem Plastikmüll gelagert wird. Abgebrannt sind unter anderem eine Sortiermaschine und damit ein Herzstück der Anlage. Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte gegen 22.30 Uhr - mehr dazu in Großbrand bei Entsorgungsfirma Hackl.

ORF

Firmenchef: Schaden „sehr groß“

Seniorchef Oswald Hackl beschreibt das Ausmaß des Schadens als „sehr groß“. „Bis die Anlage wieder hergerichtet ist, dauert das fast ein Jahr“, so Hackl, der auch einen Imageschaden für sein Unternehmen befürchtet. Ausgebrochen ist der Brand an zwei Stellen gleichzeitig. Es gebe Hinweise auf Brandstifung durch einen Mitarbeiter, dessen Fahrzeug auf dem Firmengelände gesichtet worden sei.

ORF

Der Mann wurde dann laut Hackl im Zuge einer Fahnung in Eisenstadt gefasst. „Ich glaube, er hat es noch nicht zugegeben“, so Hackl. Über ein mögliches Motiv will Hackl noch nicht spekulieren. „Schauen wir mal, ob er es überhaupt war“, so der Firmenchef.

ORF

„Brand aus“ für den Abend erwartet

Mit dem Löschen der Glutnester sind nun rund 200 Feuerehrleute beschäftigt, die ihre Kollegen in den Morgenstunden abgelöst haben. Einsatzleiter ist Feuerwehrkommandant Robert Csukovits. Es sei auch eine Sache des Glückes, wann den „Brand aus“ verkündet werden kann. „Man wird sehen, wie viel Material in den restlichen Glutnestern noch vorhanden ist“, so Csukovits. Er hofft, dass der Brand bis am Abend gelöscht ist.