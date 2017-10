Ilse Benkö legt Gemeinderatsmandat zurück

Ilse Benkö, langjährige FPÖ-Gemeinderätin und Stadträtin von Oberwart, wird ihr Gemeinderatsmandat noch am Freitag bzw. Montag zurücklegen. Benkö, die auch dritte Landtagspräsidentin ist, war erst am Mittwoch als Gemeinderätin angelobt worden.

Bei der Sitzung der FPÖ-Stadtgruppe Oberwart am Donnerstagabend sei die Entscheidung für den Rückzug aus dem Gemeinderat gefallen.

„Ich habe mich nach einem sehr konstruktiven Gespräch mit der Stadtgruppe dazu entschlossen, dass ich das Mandat zurücklege. Nicht weil ich gekränkt, beleidigt oder verletzt bin. Auch nicht wegen dem Wahlergebnis. Sondern, weil ich persönlich glaube, dass es nicht vereinbar ist, im Land als dritte Landtagspräsidentin nach dem Oberwarter Wahlergebnis in Oberwart Fundamentalopposition zu machen. Das liegt mir fern, das habe ich lange genug gemacht“, erklärt Benkö ihre Entscheidung in einem Interview mit dem ORF Burgenland.

Ich möchte gerne mitgestalten, wie ich es die letzten zwei Jahre getan habe. Die Mehrheit der Stadgruppe will Opposition machen, was für mich verständlich ist. Zumal es eine absolute Mehrheit der ÖVP gibt. Ich nehme das gerne und wohlwollend zur Kenntnis", so Benkö abschließend. Christian Benedek wird Benkös Nachfolger im FPÖ-Gemeinderat. Er wird auch in den Stadtrat einziehen.