Letzte Wahlkarten werden ausgezählt

In ganz Österreich werden am Donnerstag die letzten Wahlkarten ausgezählt. Und zwar jene 37.000, die von Wähler außerhalb ihres Wahlbezirkes abgegeben wurden. Im Burgenland tagte die Landeswahlbehörde, um zum endgültigen Ergebnis zu kommen.

Neun Personen, darunter Beamte und Vertreter der politischen Parteien, zählen am Donnerstag die letzten Wahlkarten aus. Zunächst wird kontrolliert, ob die Wahlkarten gültig sind. Dann kommen sie anonymisiert in eine Urne und erst danach erfolgt die eigentliche Auszählung der Stimmen.

Amtliches Wahlergebnis am 31. Oktober

An der bisherigen Prognose des SORA-Instituts zum Endergebnis wird sich aller Voraussicht nach nichts mehr ändern - mehr dazu in Burgenland: SPÖ verliert, bleibt auf Platz eins. Aber erst am späten Donnerstagnachmittag -oder abend soll das vorläufige Endergebnis inklusive aller Wahlkarten vorliegen. Bis das amtliche Endergebnis kommt, dauert es noch bis zum 31. Oktober.

Spannung bei Vorzugsstimmen

Die Vorzugsstimmen werden schon am Donnerstag ausgezählt sein. Dann steht auch fest, welche Mandatare fix im Nationalrat sitzen. Laut den Informationen, die dem ORF Burgenland vorliegen, ändern die Vorzugsstimmen nichts an der Reihung der burgenländischen Kandidaten auf den Regionalwahlkreisen.

Demnach haben bei der ÖVP weder Patrik Fazekas noch Stefan Kast die Listenersten Niki Berlakovich und Christoph Zarits überholt. Spitzenkandidatin Gaby Schwarz wird über die Bundesliste in den Nationalrat einziehen. Die SPÖ hat in den Regionalwahlkreisen Nord und Süd je ein Grundmandat erreicht, das wohl Erwin Preiner und Hans Peter Doskozil annehmen werden.

Die Freiheitlichen haben zwar kein Grundmandat gemacht, Spitzenkandidat Norbert Hofer wird aber über die Landesliste in den Nationalrat einziehen - mehr dazu in Wer wird in den Nationalrat einziehen?.