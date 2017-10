Viel Neues bei „Licht ins Dunkel“

In Eisenstadt ist am Mittwochabend die heurige „Licht ins Dunkel“-Spendenaktion präsentiert worden. Die ORF-Fernsehsendung am 24. Dezember bietet wieder Schaltungen in die Bundesländer. Im Burgenland gibt es heuer einige Neuerungen.

Elisabeth Pauer gibt heuer das Moderatoren-Zepter nach 19 Jahren an Melanie Balaskovics ab. Außerdem gestalten Medienstudenten der Fachhochschule Burgenland Fernsehbeiträge für die Live-Sendung am 24. Dezember. „Für uns geht es auch darum, dass wir einen neuen Zugang zu diesem Thema finden, wir wollen sehen, wie junge Menschen mit diesem Thema umgehen, wie sie das umsetzen“, sagt Werner Herics, Direktor des ORF-Landesstudio Burgenland.

Beiträge von FH-Studenten

Journalisten und Techniker des ORF Burgenland werden den Studenten zur Seite stehen. Am Ende sollen vier bis fünf Beiträge entstehen. Dieser praktische Zugang sei für ein Studium besonders wichtig, meint Georg Pehm, Geschäftsführer der FH Burgenland: „Es ist für uns immer wichtig, dass wir uns angewandtes Wissen aneignen. Das tun wir auch mit über 400 Partnern aus der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, mit Medien und hoffen so, unseren Studierenden eine Grundlage zu bieten, sich gut im Studium weiterzuentwickeln.“

In den vergangenen 45 Jahren haben die Österreicherinnen und Österreicher rund 273 Millionen Euro gespendet. Gemessen am Spendenaufkommen zählt „Licht ins Dunkel“ damit zu den größten Spendenaktionen Europas.

