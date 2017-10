Tagträumer mit neuem Album auf Tournee

Was lange Zeit ein Traum war, ist nun für den Ollersdorfer Tom Schneider Wirklichkeit geworden: Mit seiner Band „Tagträumer“ ist er zum zweiten Mal an der Spitze der Hitlisten. Ab November geht die fünfköpfige Band auf Tournee mit dem neuen Album „Unendlich eins“.

Tom Schneider und die Tagträumer besingen in ihrem neuen Album „Unendlich eins“ vieles, was sie selbst bewegt. So ist auch der Titelsong „Unendlich gleich“ entstanden. Der Song sei entstanden, weil Schneiders beste Freundin als Au-Pair nach Amerika flog und die beiden sich daher selten sahen.

„Unendlich eins“ Ausschnitte aus dem neuen Album der Band „Tagträumer“.

Mit seinen Bandkollegen verbrachte Schneider in den vergangenen Jahren viel Zeit. Seit dem ersten ORF Burgenland-Interview mit dem heute 24-jährigen Ollersdorfer ist viel passiert. Die „Tagträumer“ schrieben Bandgeschichte. „2012 habe ich meine Bandkollegen kennengelernt, wir haben unser erstes Album gemacht und waren sehr viel in Spanien, Österreich, Kroatien und Berlin unterwegs. Jetzt haben wir unser zweites Album gemacht“, erzählt Schneider.

„Reifer, aber nicht ganz erwachen“

Die Jungs aus dem burgenländisch-steirischen Grenzgebiet wollten sich bewusst zwei Jahre für das zweite Album Zeit nehmen. Die Zeit machte sie angeblich reifer, aber nicht ganz erwachsen, wie sie selbst sagen. „Wir haben uns persönlich weiterentwickelt, ich glaube, so klingt es auch“, so Schneider. „‚Pfeile‘ ist glaube ich ein Song, mit dem sich viele Menschen identifizieren können. In dem Song geht es darum, einen Freund, der den richtigen Weg verloren hat, wieder auf den richtigen Weg zu bringen“, so Kevin Lehr.

Die „Tagträumer“ sind ab 18. November im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Ihre erste große Tournee führt sie von Klagenfurt über Zürich bis nach Berlin und Hamburg.