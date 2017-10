„PflegerIn mit Herz“ gesucht

Mehr als 18.000 Menschen im Burgenland sind pflegebedürftig. Um das Thema Pflege mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, verleiht die Wiener Städtische Versicherung Preise für die besten und beliebtesten Pfleger Österreichs. Heuer gibt es erstmals drei Kategorien.

Rund 456.000 Menschen in Österreich sind derzeit auf Pflege angewiesen, im Burgenland sind es rund 18.600. Diese Zahlen sollen jedoch durch eine immer älter werdende Bevölkerung stark steigen - auf das bis zu Dreifache, so die Initiatoren der Aktion „PflegerIn mit Herz“. Über 80 Prozent der betroffenen Menschen werden zu Hause gepflegt. Der Großteil der Pflege wird entweder von den Angehörigen oder mobilen Pflegediensten übernommen.

Verleihungen seit 2012

Die Initiate „PflegerIn mit Herz“ wird heuer zum mittlerweile sechsten Mal veranstaltet. Schon seit der ersten Verleihung im Jahr 2012 zählen das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sowie die Erste Bank zu den Partnern. Seit 2014 fördern auch die Wirtschaftskammer Österreichs und die Bundesarbeiterkammer die Initiative.

Zusätzliche Unterstützung gibt es durch die heimischen NGOs, darunter das Österreichische Rote Kreuz, Volkshilfe, Caritas, Hilfswerk, Diakonie, aber auch durch zahlreiche Krankenanstalten und Pflegeheime. Ziel der Initative ist seit Anbeginn die Stärkung der Pflegethematik in der Öffentlichkeit. Es soll mehr Aufmerkskeit auf das Thema gelenkt und gleichzeitig das Bewusstsein dafür geschärft werden.

Erstmals Preise in Kategorien

Pro Bundesland werden drei Gewinner von einer Jury. Im Gegensatz zu den vorigen Jahren werden die Preise in drei Kategorien vergeben: „Pflege- und Betreuungsberufe“, „24-Stunden-BetreuerInnen“, sowie „pflegende Angehörige“. Dotiert ist sind die Preise mit jeweils 3.000 Euro. Nominiert werden können alle Personen, die im Pflegebereich tätig sind.

Bewerbung

Sie können Ihren persönlichen „Pfleger mit Herz“ online unter folgenden Link anmelden: „PflegerIn mit Herz“

Alternativ können Sie Nominierungen per Postsendung an das Postfach 2500/1011 Wien, Kennwort „Pflegerin mit Herz“ schicken. Nominierungsschluss ist der 26. Oktober. Die Gewinner werden am 5. Dezember im Rahmen einer Gala geehrt.