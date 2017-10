Schloss Tabor wird zum „Resonanzraum“

Auf Schloss Tabor im Südburgenland sollen künftig nicht nur Opern aufgeführt und Ausstellungen abgehalten werden. Ein neues Projekt widmet sich jetzt der Förderung der geistingen und körperlichen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) werden den Sommer über Opern aufgeführt. In der spielfreien Zeit steht nun das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen im Zentrum. Die Europäische Stiftung für Innovation und soziale Verantwortung EFIS ist seit rund acht Monaten Eigentümer des Schlosses. Nun startet sie das neue Projekt „Resonanzraum Schloss Tabor“.

Möglichkeiten sich kreativ auszuprobieren

Die gemeinnützige Stiftung bietet dabei im und rund um das Schloss Tabor Workshops für junge Menschen mit Problemen an. Den „Resonanzraum Schloss Tabor“ wolle man aber nicht als klassisches Therapiezentrum verstehen, sagte Mitinitiatorin Ingrid Egger. Man wolle, dass es gelingt, dass Kinder die auffällig seien oder Probleme haben würden gemeinsam mit sogenannten gesunden Kindern eine Möglichkeit finden sich kreativ auszuprobieren, durch Projekte ihre Kompetenzen zu steigern und mehr Selbstbewusstsein entwickeln. So würden sie auch wieder Normalität und Gesundheit finden können, so Egger.

Auch Begleitpersonen sollen angesprochen werden

Projektleiterin Alexandra Rieger betonte, dass die Teilnahme von der finanziellen Situation unabhängig sein soll. Lediglich das Alter sei entscheidend. Die Zielgruppe seien vor allem die Kinder und Jugendlichen, aber auch junge Erwachsene. Es werde aber auch Module für die begleitenden Erwachsenen geben, denn sie würden eine Schlüsselstelle einnehmen. Wenn es den begleitenden Erwachsenen nicht gut gehe, dann könnten sie das auch an die Kinder nicht weiter geben, so Rieger. Die Inititatoren laden am kommenden Sonntag, den 15. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür ein.