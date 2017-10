ÖVP: Zuversichtlich in die Nationalratswahl

Die ÖVP Burgenland geht mit großem Optimismus in die Nationalratswahl. Die Wahlziele im Burgenland sind ambitioniert: Drei Mandate statt wie bisher eines und ein Plus bei den Stimmanteilen.

Die Stimmung in der Partei sei laut Parteiobmann Thomas Steiner so gut wie schon lange nicht mehr. Grund dafür sei das Abschneiden bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen und die Umfragewerte für Sebastian Kurz. Der neue Bundesparteiobmann stehe für einen neuen politischen Stil und für Veränderung. Wird er Bundeskanzler, sei das gut auch für das Burgenland. Die Alternative sei Rot-Blau oder Blau-Rot.

ORF

Gaby Schwarz auf Platz 4 der Bundesliste

Derzeit sitzt von der ÖVP Burgenland mit Nikolaus Berlakovich nur ein Abgeordneter im Nationalrat. „Wir wollen zulegen im Vergleich zur letzten Nationalratswahl. Wir wollen nach der Wahl drei Nationalratsabgeordnete haben. Ich glaube, dass das auch realistisch ist“, so Thomas Steiner.

So gut wie fix ist ein Mandat für Spitzenkandidatin Gaby Schwarz. Die ehemalige ORF-Journalistin ist nämlich auf der Bundesliste auf Platz 4 gereiht. Sie will sich im Parlament unter anderem für eine größere Wertschätzung für die Ehrenämter einsetzen. „Ich möchte, dass die Ehrenamtlichen ihre Anerkennung verschriftlicht bekommen“, so Schwarz. Sie kann sich auch vorstellen, dass man bei einer bestimmten Anzahl an freiwillig geleisteten Stunden Vergünstigungen bekommt, etwa bei Theaterbesuchen.

ORF

Vorzugstimmen entscheiden

Neben Gaby Schwarz rechnen sich auch die schwarzen Spitzenkandidaten auf den Regionalkreislisten gute Chancen aus. Im Landesnorden tritt Christoph Zarits an, im Landessüden Nikolaus Berlakovich. Grundsätzlich aber gilt in der Volkspartei: Wer die meisten Vorzugsstimmen hat, bekommt das Mandat. Einen aktiven Vorzugsstimmenwahlkampf führt zum Beispiel der Landtagsabgeordneter Patrick Fazekas aus Neutal (Bezirk Oberpullendorf).

Kanzlerkandidat Sebastian Kurz hatte Mitte September einen Wahlkampfauftritt in Eisenstadt: „Ich habe bei der Listenerstellung ganz bewusst darauf gesetzt, einerseits auf bewerte Kräfte der Volkspartei zu setzen, andererseits die Partei zu öffnen, zu einer Bewegung zu machen und neue Leute an Bord zu holen“, so Kurz. In den Tagen bis zur Wahl will die ÖVP Burgenland ihre Funktionäre motivieren, intensiv Hausbesuche zu machen.

Links: