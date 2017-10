Juwelier in Rechnitz überfallen

In einem Juwelier in Rechnitz (Bezirk Oberwart) ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter haben gegen 1.00 Uhr in der Nacht zugeschlagen.

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland mitgeteilt hat, haben die Täter die Auslagscheibe des Juweliers mit einer Spitzhacke eingeschlagen. Dort haben die Täter in der Auslage liegenden Schmuck und mehrere Uhren mitgenommen. Wie hoch der Wert der gestohlenenen Gegenstände ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Täter auf der Flucht

Die Polizei ist auf der Suche nach den Einbrechern. Die Beamten gehen einer Spur nach: Ein Zeuge hat beobachtet, dass zum Tatzeitpunkt ein schwarzes oder dunkelfärbiges Auto, vermutlich ein Kombi, vom Rechnitzer Hauptplatz in unbekannte Richtung davongefahren ist. Die Ermittlungen werden von der Oberwarter Außenstelle des Landeskriminalamts Burgenland geleitet.

Der Rechnitzer Juwelier ist schon öfters Opfer von Einbrechern geworden: Rund um den Jahreswechsel von 2008 auf 2009 haben die Täter gleich zwei Mal innerhalb weniger Wochen zugeschlagen. Auch 2013 kam es zu einem Überfall.

Link: