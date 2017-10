„BiBi“: Berufsberatung für Schüler

In Oberwart wurde Dienstagvormittag die zehnte Berufsinformations- und Bildungsmesse (BiBi) eröffnet. Sie bietet einen umfassenden Überblick über das Berufs- und Bildungsangebot im Burgenland. Mit der richtigen Berufswahl kann man späterer Arbeitslosigkeit vorbeugen.

Die BiBi ist mittlerweile die größte Bildungs-und Berufsinformationsmesse des Burgenlandes und richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die vor der Berufswahl stehen. Initiatorin Verena Dunst (SPÖ) spricht von einem „Erfolgsprojekt“ - denn vor zehn Jahren waren auf der BiBi nur 12 Aussteller. Nach der BeSt sei die BiBi die größte Bildungsinformationsmesse in Österreich. Der größte Vorteil sei, dass Mädchen und Burschen sehen, wie groß das Berufsspektrum sei. „Mir geht es um Information und um reale Chancen, mit seinem Berufswunsch in der Wirtschaft zu landen“, erklärt Dunst.

Jutta Zagler vom Online-Netzwer MonaNet war von Anfang an dabei. Sie erklärt, dass ein großes Ziel der BiBi gewesen sei, Mädchen in technische und naturwissenschaftliche Berufe zu bringen, „weil sie dort noch immer unterrepräsentiert sind“. Teilweise sei das auch schon gelungen, sagt Zagler.

Gutes Angebot für Jugendliche

Mehr als 50 weiterführende Schulen, Betriebe, Lehrwerkstätten und andere Institutionen nehmen an der Messe teil. Für die Jugendlichen sei es ein tolles Angebot, sagt der amtsführende Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz. Es sei effizient, den Jugendlichen Berufsorientierung an einem Punkt näherzubringen, so Zitz.

Die Wirtschaftskammer Burgenland wirbt auf der BiBi um Lehrlinge. „Die größten Chancen für Lehrlingsberufe bestehen eindeutig im Tourismis und auch in den alten Berufen wie Mechatronik“, sagt Vizepräsident Klaus Sagmeister. Die Bildungs- und Berufsinformationsmesse in Oberwart dauert noch bis Donnerstag, der Eintritt ist frei.

