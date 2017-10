Gunners starten mit Sieg in die Saison

Die Oberwart Gunners sind am Sonntag erfolgreich in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Oberwarter erreichten gegen UBSC Graz einen 95:85-Heimsieg.

Die Basis für den ungefährdeten Erfolg wurde schon in den ersten beiden Vierteln gelegt. Bis zur Pause erarbeiten sich die Gunners eine 19-Punkte-Führung. Die drei neuen US-Legionäre waren die besten Werfer - allen voran Denzel Gregg mit 23 Punkten. Cody Wichmann kam bei seinem ersten Einsatz im Gunners-Trikot auf 18 Zähler.

Der neue Gunners-Trainer Lluis Pino Vera setzte in der Partie auch viele junge Österreicher ein: Der 18-jährige Jakub Szkutta machte acht, der 19-jährige Georg Gentner sechs Zähler. Heimsiege gab es am Sonntag auch für Traiskirchen und Gmunden - mehr dazu in sport.ORF.at.