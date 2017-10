Garagenbrand durch Notstromaggregat

Die Feuerwehr Wiesen musste am Donnerstag in der Früh einen Brand in einer Garage in Wiesen löschen. Zwölf Mann waren im Einsatz. Sie mussten das Garagentor aufschneiden, um zum Brandherd zu gelangen.

Kurz nach der Alarmierung gegen 6.30 Uhr rückten zwölf Mann der Feuerwehr Wiesen mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Dort stellte der Einsatzleiter fest, dass bei einer Hälfte eine doppelten Garage Rauch aus dem Inneren der Garage aufstieg und das Blechtor bereits erwärmt war.

Feuerwehr schnitt Öffnung ins Tor

Sofort schnitten Einsatztrupps, die mit Atemschutz ausgerüstet waren, eine Öffnung in das Tor, um dieses dann von innen zu öffnen. In der Garage stellten die Feuerwehrmitglieder dann fest, dass der Brand von einem Notstromaggregat ausgegangen war. Der Kleinbrand bei jenem Aggregat konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand und bei dem Einsatz niemand.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.