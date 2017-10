Burgenländische Jungtalente bei Kreativ-WM

Die Schülerinnen der HBLA Oberwart beweisen Kreativität am Computer. Drei von ihnen konnten sich für die Grafikweltmeisterschaft in den USA qualifizieren. Die drei waren die einzigen aus dem deutschen Sprachraum, die an dieser WM teilnahmen.

Anna-Theres Löwer, Sarah Haumer und Hanna Reichl sind die ersten Österreicherinnen die es zur Kreativ-Weltmeisterschaft nach Los Angeles schafften. Noch nie war ein deutschprachiges Team dabei. Zurück in Oberwart erzählen sie von ihren Erfahrungen. Jede von ihnen würde es wieder tun. „Für mich war das sofort klar, dass ich da mit will. Als dann wirklich die Entscheidung getroffen wurde und ich eine der drei Kandidatinnen war, war das für mich eines von den schönste Gefühle überhaupt“, Anna-Theres Löwer.

Kreativ-Trio zu Gast bei Weltmeisterschaft Für die drei Schülerinnen der HBLA Oberwart ist mit dem Besuch in Los Angeles ein Traum in Erfüllung gegangen.

Erste Teilnehmerinnen aus Österreich

Insgesamt hatten sich für die Weltmeisterschaft 57 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifiziert. Voraussetzung für die Bewerbung war ein Zeugnis, das sich die Schülerinnen an ihrer Schule holten. Seit dem Vorjahr ist die HBLA Oberwart offizielles Zertifizierungscenter. Und so können die Schüler und Schülerinnen für die führenden Grafik- und Printprogramme die Zertifizierung ablegen und damit lösen sie das Ticket für eine mögliche Weltmeisterschaftsteilnahme, so HTBLA-Lehrer Andreas Freiberger.

Aufgabestellung bei der Kreativ-Weltmeisterschaft war es, ein Poster zu gestalten, digital und in einer Druckversion. Mit diesen Entwürfen haben die Oberwarter Schülerinnen die Jury in Los Angeles beeindruckt. Gewonnen hat ein Plakat aus den USA. „Natürlich sind wir sind sehr, sehr stolz auf die Mädel. Das zeigt, dass man mit Willen und harter Arbeit alles schaffen kann. Wir haben hier Pionierarbeit geleistet“, so Freiberger.

Erfolg soll weitergeführt werden

In Oberwart arbeiten die Schüler schon wieder an der WM-Qualifikation für 2018. Bisher haben sich 70 Schülerinnen und Schüler der HBLA in Oberwart ihr Zertifikat geholt. Dass einige auch die Ausscheidung für die nächste Weltmeisterschaft schaffen, hoffen die drei Vorkämpferinnen.

