„Wirtshausführer 2018“ vorgestellt

Im „Wirtshausführer“ werden jedes Jahr die besten Kulinarikbetriebe Österreichs gewählt. Eine Fachjury stellt dabei eine Übersicht mit den, ihrer Meinung nach, 1.000 Betrieben zusammen, darunter auch einige aus dem Burgenland.

Mittlerweile ist es die 19. Auflage des „Wirtshausführers“. Der neue Trend in der heimischen Kulinarikbranche geht klar in Richtung „Selbstgemachtes“. 340 der bewerteten Betriebe würden bereits auf diesen Trend setzen, die Tendenz sei steigend, heißt es.

Georg Prieler „Wirtshausführer Winzer 2018“

Aus burgenländischer Sicht konnte der Winzer Georg Prieler den größten Erfolg feiern. Der Weinbauer aus Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde in den vergangenen Jahren mit zahlreichen internationalen und nationalen Preisen ausgezeichnet. Nun darf er sich auch „Wirtshausführer Winzer 2018“ nennen.

Betriebe im Bezirk Neusiedl erfolgreich

Auf Landesebene wurden außerdem das Traditionsgasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon (Bezirk Neusiedl) zum „Wirtshausführer Weinwirt 2018“ ausgezeichnet. Das Gasthaus befindet sich seit mittlerweile mehr als 90 Jahren im Besitz der Familie Tschida und entwickelte sich vom einfachen Wirtshaus zum heutigen Restaurant und Gasthaus.

Als „Wirtshausführer Aufsteiger 2018“ im Burgenland darf sich jetzt „das Fritz“ in Weiden am See (ebenfalls Bezirk Neusiedl) nennen. Das Seerestaurant wurde erst heuer im Mai offiziell eröffnet - mehr dazu in Sechs Millionen Euro für „Das Fritz“.