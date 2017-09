Jeder Dritte trainiert mehrmals pro Woche

Mehr als ein Drittel der Burgenländer betreiben mehrmals in der Woche Sport. Das ergab eine Studie im Auftrag eines Sportartikelhändlers. Allerdings investieren die Burgenländer weniger Zeit und Geld in Sport als der Österreichdurchschnitt.

Vier von fünf Österreichern sind sich sicher: Sport macht glücklich. Bei der Marketagent-Studie wurden 1001 Privatpersonen zu ihrem sportlichen Gewohnheiten befragt. Schwimmen, Wandern und Radfahren sind die drei beliebtesten Sportarten der Österreicher. Dahinter folgen Fitnesstraining, Laufen und Skifahren. Letztere Sportart wird von fast drei Viertel der Befragten als „österreichisches Kulturgut“ angesehen.

ORF

Burgenländer trainieren um 21 Stunden weniger

Auch das Burgenland ist sportlich aktiv - im Vergleich zum Westen Österreichs gibt es jedoch einzelne Unterschiede. Die Burgenländer betreiben etwa 312 Stunden pro Jahr Sport - das sind um 21 Stunden weniger als im Österreichdurchschnitt. Am liebsten trainiert man im Burgenland abends zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr.

Laut der Studie lässt man sich im Burgenland den Sport auch weniger Kosten als im Rest von Österreich. Während man in ganz Österreich im Durchschnitt 311 Euro im Jahr für Sport ausgibt, sind es im Burgenland nur 273 Euro. In einem Punkt herrscht große Einigkeit: Mehr als 90 Prozent der Studienteilnehmer geben an, dass Kinder mehr Sport betreiben sollten, als das aktuell der Fall ist.