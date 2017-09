Weinbauer holt Dressur-Meistertitel mit Rekord

Belinda Weinbauer hat sich am Sonntag in Abwesenheit der früheren Serienmeisterin Victoria Max-Theurer auf dem Gutenhof in Himberg zum zweiten Mal den Dressur-Staatsmeistertitel gesichert.

Belinda Weinbauer bestätigte bei der Staatsmeisterschaft eine tolle Saison. Die Reiterin vom RSZ Pannonia Sieggraben stellte bei der Musik-Kür mit 78,2 Prozentpunkten eine neue Rekord-Wertung in Österreich auf. „Das Pferd ist einfach... - ich kann es gar nicht in Worte fassen - es bringt immer Top-Leistungen. Es macht jeden Tag Spaß, auf das Pferd aufzusteigen. Dafür arbeitet man jeden Tag, damit man dann irgendwann die Lorbeeren abholen kann“, so Weinbauer.

ORF

Erfolgreiche Staatsmeisterschaft für das Burgenland

Der neuerliche Titelgewinn bedeutet die Krönung einer tollen Saison. Weinbauer hat mit ihrem Top-Pferd Söhnlein Brilliant Platz 14 bei der Europameisterschaft erreicht und beim Turnier in Aachen Platz vier belegt.

ORF

Im Rahmen der Staatsmeisterschaft gab es noch weitere Erfolge für das Burgenland. Der zweifache Olympia-Teilnehmer Peter Gmoser aus Sieggraben holte den Sieg auf der kleinen Tour. Es handelt sich um eine Prüfung mit leichteren Aufgaben für jüngere Pferde. Im Nachwuchsbereich gewann Lilli Ochsenhofer vom Therapie- und Reitzentrum Bad Tatzmannsdorf Silber in der Pony-Prüfung und bei den Junioren.

Links: