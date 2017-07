20.000 Gäste zu Besuch bei Burgmaus Forfel

Das Familien-Kultur-Festival „Burg Forchtenstein Fantastisch“ ist am Sonntag zu Ende gegangen. 20.000 Gäste haben heuer der Burgmaus Forfel auf Burg Forchtenstein einen Besuch abgestattet.

Am Wochenende ist die einundzwanzigste Saison des Kinderfestivals zu Ende gegangen. Neben den „Dauerbrennern“ Bogenschießen, Ritterschlag und den Greifvögeln ist auch die Zunftstraße mit den heimischen Gold- und Silberschmieden hervorragend angenommen worden, so die Veranstalter in einer Aussendung.

ORF

Mehrwert für Tourismus in der Umgebung

In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland wurde eine Gästebefragung durchgeführt. „Eine erste Auswertung hat gezeigt, dass 55% der Gäste nach dem Festivalbesuch nicht gleich nach Hause fahren, sondern die kultur-touristischen und gastronomischen Angebote der Umgebung nutzen“ so Vizerektorin Inge Strobl-Zuchtriegel von der PH Burgenland, die das Projekt betreut. Schon jetzt werden Pläne für das kommende Jahr geschmiedet. Unter anderem wird es 2018 ein neues Musical geben.