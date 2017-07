276 illegale Glückspielautomaten beschlagnahmt

Die Finanzpolizei ist seit 2010 auch mit der Bekämpfung des illegalen Glückspiels betraut. Bei 107 Kontrollen im Burgenland in den vergangenen drei Jahren wurden 276 illegale Glücksspielautomaten sichergestellt.

Heuer gelang der SOKO Glücksspiel Anfang Juni im Burgenland ein besonders großer Fang. Die Finanzpolizei schlug gemeinsam mit Kollegen der Kriminalpolizei in den Bezirken Oberwart und Mattersburg zu und stellte 26 illegale Glückspielautomaten sicher - mehr dazu in 26 illegale Automaten sichergestellt.

Finanzpolizei reagiert auf Hinweise

2.500 solcher Einsätze gab es in den vergangenen drei Jahren in ganz Österreich. In den wenigsten Fällen agierte die Finanzpolizei von sich aus, sondern die Razzien wurden nach Meldungen oder Sachverhaltsdarstellungen über Lokale und Standorte von Behörden, Institutionen, Unternehmen oder Privatpersonen durchgeführt.

Tarnung als Geschicklichkeitsspiel

Der Kampf gegen das illegale Glücksspiel sei mühsam, so Insider. Die illegalen Automaten werden zum Teil als Geschicklichkeitsspiele getarnt, oft befinden sich die Geräte in versteckten Räumen, bei einem Einsatz musste sogar ein Schlosser eine Tür für die Polizisten knacken. Die Jagd auf die die Hintermänner sei besonders schwer, so die Finanzpolizei. So sei man zum Beispiel im Burgenland auf ein Lokal mit neun Automaten und einer Überwachungskamera, aber keinem Personal gestoßen.

Nach den 2.500 Razzien wurden auch entsprechende Anzeigen erstattet - die beantragten Geldstrafen summieren sich mittlerweile auf 81 Millionen Euro. Fast 5.000 Automaten wurden beschlagnahmt.