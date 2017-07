Baustart für Kino in Parndorf

In Parndorf wird ein Cineplexx-Kino errichtet. Der Baustart hat sich um drei Monate verzögert, diese Woche erfolgte aber nun endlich der Spatenstich. Das Kino wird fünf Säle haben und mehr als sieben Millionen Euro kosten.

Schon vor drei Monaten hätte in Parndorf der Spatenstich für das neue Kino erfolgen sollen. Der Grund für die Verzögerung: es dauerte Wochen, bis entschieden war, dass für den Bau keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Jetzt wird mit dem Bau begonnen - sieben Millionen Euro investiert das österreichische Familienunternehmen Cineplexx in Parndorf.

20 bis 25 neue Arbeitsplätze

„Wir wissen wie viele Besucher täglich nach Parndorf kommen“, zeigte sich Christian Langhammer von Cineplexx überzeugt. Neben den regulären Besuchern sollen aber auch die Mitarbeiter des Outlet Centers sowie die Bevölkerung in der Umgebung vom Angebot des Kinos überzeugt werden.

Die 5 Kinosäle werden Platz für 850 Besucher bieten. Auch neue Arbeitsplätze werden geschaffen: „Wir arbeiten sehr viel mit vielen Studenten und Teilzeitbeschäftigten“, erklärt Langhammer. Insgesamt sollen 20 bis 25 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Bürgermeister begeistert

Bürgermeister Wolfgang Kovacs von der Liste Parndorf sieht in dem neuen Kinocenter einen echten Gewinn für den Raum Parndorf. Er habe in all den Jahren als Bürgermeister kaum so viele Reaktionen bei einem Projekt bekommen wie bei dem Kino - und das von Alt bis Jung. Für Kovacs ist das Kino eine Bereicherung für die Gemeinde, als auch für die Region. Cinplexx betreibt auch in Mattersburg ein Kinocenter - weitere Projekte im Burgenland sind laut Langhammer allerdings nicht geplant.

