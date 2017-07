69-Jährige tot in ihrem Haus gefunden

Eine 69-jährige Frau ist am Sonntag tot in ihrem Haus in Buchschachen (Bezirk Oberwart) gefunden worden. Es bestehe nach einer Obduktion kein Verdacht auf Fremdverschulden, heißt es von der Polizei.

Die allein lebende Frau dürfte bereits länger tot in dem Haus gelegen sein. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ in der Freitagsausgabe war die Frau gestürzt und erst Tage später von ihrem Sohn aufgefunden worden.

