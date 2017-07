Burgenländer bei Olympischen Jugendspielen

Am Sonntag beginnen im ungarischen Györ, 50 Kilometer von Nickelsdorf entfernt, die Europäischen Olympischen Jugendspiele. Daran nehmen auch drei burgenländische Sportler teil.

Das olympische Feuer kam schon vergangene Woche in Györ an. Die Olympischen Jugendspiele werden seit 1999 vom Europäischen Olympischen Komitee organisiert. Junge Sportlerinnen und Sportler aus 28 Ländern messen dabei ihre Kräfte.

Das Burgenland wird in Györ von der Schwimmerin Lena Grabowski aus Parndorf (Bezirk Neusiedl am See, dem Tennisspieler Michael Frank aus Eisenstadt und der Turnerin Alissa Mörz aus Mattersburg vertreten.

Große Eröffnungsfeier

Insgesamt umfasst das österreichische Team 51 Sportlerinnen und Sportler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die große Eröffnungsfeier mit diversen ungarischen Popgrößen, dem weltberühmten Györer Ballet und der Györer Philharmonie findet Sonntagabend im ETO Fußballstadion statt.

VIP-Empfang in Leier City

Am Montag folgt dann ein VIP-Empfang. Dieser Empfang soll in der Leier City stattfinden, die der Horitschoner Unternehmer Michael Leier in den vergangenen Jahren in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt errichten ließ. Am Montag starten dann auch die Wettkämpfe der Olympischen Jugendspiele.

