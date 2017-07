Mit „Triumphieren“ zu neuen Frauen-Jobs

15 arbeitslose Frauen der Altersgruppe 50 plus haben in Oberwart den BFI-Kurs „Triumphieren“ absolviert. Fünf von ihnen fanden bereits einen Job. Die Teilnehmerinnen waren ehemalige Mitarbeiterinnen der Textilfirma „Triumph“.

Das „Triumph“-Werk in Oberwart wurde vor zwei Jahren geschlossen. Rund 210 Frauen wurden damals arbeitslos - mehr dazu in Triumph-Aus in Oberwart: 210 Jobs weg. Viele von ihnen fanden danach neue Jobs. Andere machen derzeit noch eine Aus- und Weiterbildung in einer Arbeitsstiftung.

Neue Wege für Frauen aufzeigen

Beim BFI-Kurses „Triumphieren“ wurden zunächst die Kompetenzen der Kursteilnehmerinnen festgestellt. Die Frauen absolvierten außerdem Schnupper-Praktika. Danach entschieden sich vier von ihnen für eine Ausbildung als Gastronomie-Assistentin. Elf wählten den Schwerpunkt Reinigung/Hygiene. Alle Teilnehmerinnen machten außerdem eine EDV-Grundausbildung.

Noch während des Kurses fanden fünf Teilnehmerinnen Jobs, sagte Frauenlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Solche Kurse für ältere Arbeitslose seien gerechtfertigt, es gehe oft darum den Frauen die Motivation zu geben, denn sie hätten oft noch sehr viele Jahre bis zur Pension.

75.000 Euro für „Triumphieren“

Viele der betroffenen Frauen begannen gleich nach der Pflichtschule zu arbeiten begonnen und waren dann Jahrzehnte in Firmen wie Triumph beschäftigt. Für sie sei es oft sehr schwierig, so Dunst. Die Frauen hätten zwar viele Kompetenzen, aber diese passten nicht mehr auf den heutigen Arbeitsmarkt. Daher sei es wichtig, ihnen eine neue Ausrichtung zu zeigen. Das Frauenprojekt „Triumphieren“ kostete rund 75.000 Euro. 75 Prozent davon werden von der EU übernommen, den Rest finanziert das Land.