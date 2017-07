Wiesberger schlägt bei British Open ab

Der Oberwarter Golfprofi Bernd Wiesberger ist ab Donnerstag wieder beim ältesten Golf-Turnier der Welt am Start: Die 146. Auflage der British Open findet im Golfclub Royal Birkdale in Southport statt.

Wiesberger ist bereits zum fünften Mal bei den British Open am Start. Bisher konnte sich Österreichs Golf-Ass bei diesem Major-Turnier aber noch nie in Szene setzen. Er hat zwei Mal den Cut verpasst und zwei Mal die Finalrunden erreicht. Seine beste Platzierung war ein 64. Rang.

Wiesberger geht am Donnerstag um 13.42 Uhr an der Seite von Ernie Els aus Südafrika und Ross Fisher aus England in seine erste Runde. Die British Open sind mit 10,25 Millionen Dollar dotiert.