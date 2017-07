Faszination Fischen

Angeln ist derzeit im Trend. Weit mehr als 4.000 gültige Fischereikarten gibt es derzeit im Burgenland. Auch immer mehr Jugendliche sitzen oft stundenlang am Wasser und warten, dass ein Fisch anbeißt.

Viel Erfahrung mit dem Angeln hat der Sportfischereiverein Litzelsdorf (Bezirk Oberwart). Er feiert heuer bereits seinen 40. Geburtstag. Beim großen Teich des Vereins sind jetzt im Sommer so gut wie immer Angler anzutreffen. Die Erfahrung und das nötige Wissen wird hier von Generation zu Generation weitergegeben.

ORF

Karpfen, Hechte, Welse und Zander

Die 32 Vereinsmitglieder kümmern sich selbst um ihre vier Teiche und die Fische darin, das sind zum Beispiel Karpfen, Hechte, Welse und Zander. Beißt ein Fisch an, wird er herausgeholt, dann aber wieder freigelassen, sagt der Obmann des Vereins, Dietmar Hermann.

„Der Fisch wird mit einem Schonhaken gefangen, wird mit einem Kescher an Land gebracht. Dort wird der Fisch auf eine feuchte Matte gelegt. Dann wird das Tier begutachtet und geschaut, ob es gesund ist oder Parasitenbefall hat. Am Ende wird der Fisch mit dem Kescher wieder ins Wasser gelassen“, sagt Hermann.

Anglershop zieht Fischer aus dem ganzen Land an

Das Angeln derzeit im Trend ist, zeigt sich auch wenige Kilometer weiter im Nachbarort Ollersdorf (Bezirk Güssing). Dort entwickelte sich aus dem ehemaligen Kaufhaus mit einer einst kleinen Fischerabteilung mittlerweile ein reiner Anglershop.

Die Kunden kommen aus allen Teilen des Burgenlandes, sagt der Inhaber Hans Fleck. „Die Fischerei wird immer beliebter, es kommen auch viele Junge nach“, sagt Fleck.

Angeln: Mehr als ein Hobby Sebastian Genser und Georg Benkö sind leidenschaftliche Angler. Sie erzählen über die Faszination Angeln.

Egal ob in Litzelsdorf oder in Ollersdorf - die Angler schätzen das Naturerlebnis und die Ruhe. Und in einem sind sich da wie dort alle einig: Das Angeln ist mehr als nur ein Hobby, es ist beinahe schon eine eigene Wissenschaft.