Erhöhte Brandgefahr im Burgenland

Seit einigen Tagen kommt es im Burgenland vermehrt zu Flurbränden, in den vergangenen 24 Stunden gab es in Pöttelsdorf und in St. Andrä Feuerwehr-Einsätze. Die sommerliche Hitze erhöht die Brandgefahr zusätzlich.

Der Regen am Wochenende konnte nichts daran ändern, dass die Brandgefahr im Burgenland derzeit besonders hoch ist. Jetzt in der Erntezeit komme es vermehrt zu Flurbränden, hier sei oft Funkenflug der Auslöser, sagt Martin Mittnecker von der Brandverhütungsstelle des Landesfeuerwehrkommandos. "Strohballenbrände hängen oft mit Problemen an Maschinen, also den dazugehörenden Pressen, zusammen. Hier kommt es oft durch Reibungswärme zu Bränden. Die Landwirte wären gut beraten, wenn sie in den Zugmaschinen Feuerlöscher mitführen würden.

Genaue Ortsangaben für Feuerwehr entscheidend

Aber auch jeder, der im Freien unterwegs ist, sollte Grundlegendes beachten, sagt Mittnecker. „Man sollte keinen Zigaretten wegwerfen, auf keinen Fall Lagerfeuer machen. Rückstände von Lagerfeuern, auch wenn sie ausgemacht werden, können durch den Wind wieder angefacht werden und Wald oder Flurbrände verursachen“, so Mittnecker. Sollte es doch einmal brennen, sollte man sofort über die Notrufnummer 122 die Feuerwehr verständigen. Wichtig sei dabei, möglichst genaue Ortsangaben zu machen, wo es brennt, so Mittnecker.