Hallstatt-Haus in Garten entdeckt

Das Grundstück von Familie Rauchbauer in St. Georgen ist eine Spielwiese für Archäologen und Historiker. Hier steht eines der ältesten Winzerhäuser der Gegend. Jetzt wurde im Hof ein Grubenhaus aus der Hallstatt-Zeit entdeckt.

Seit mehreren tausend Jahren siedeln Menschen am Fuße des Leithagebirges im Nordburgenland. Davon zeugen viele Funde. Trotzdem war Josef Rauchbauer ziemlich überrascht, als er einen Keller ausheben wollte und dabei Reste eines Hauses aus der Zeit der Hallstatt-Kultur zum Vorschein kamen. Die verständigten Archäologen gruben den Hof schließlich nach allen Regeln der Wissenschaft um und förderten Erstaunliches zu Tage.

Feuerstelle ist erhalten

Auf einer Fläche von vier mal vier Metern und in einer Tiefe von einem Meter stand dort vor mehr als 2.000 Jahren das Grubenhaus. Erhalten geblieben sind bis heute die Reste einer Feuerstelle. Konkret handelt es sich dabei um eine verziegelte Lehmplatte, auf der einst Getreide geröstet wurde.

Schätze der Vergangenheit

Rauchbauer ist sensibel für die Schätze der Vergangenheit. Auf seinem Grundstück steht auch ein denkmalgeschütztes Gebäude, eines der ältesten Winzerhäuser der Gegend. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Heimatverein Dorfblick wird das alte Gemäuer derzeit liebevoll restauriert.

„So etwas findet man ganz selten“

„Hier hat man es mit mittelalterlichen Mauern zu tun, die in der Renaissancezeit erweitert worden sind. Die Fassade ist von 1640. Es ist natürlich ganz wichtig, all das zu erhalten. Es handelt sich nicht um eine pompöse Kirche oder Ähnliches. Es ist ein ganz schlichtes Bauernhaus, das trotzdem mit einem Sgraffito verziert worden ist. So etwas findet man selten in einem so gut erhaltenen Zustand wie hier“, sagte Restaurator Josef Uiberlacher.

Nach Abschluss der Restaurierung will der Heimatverein hier ein Erinnerungsarchiv für die St. Georgener Winzerfamilien einrichten. Der geschichtsträchtige Boden sei dafür der ideale Platz, sagte Erich Kummer vom Verein Dorfblick.

Funde aus verschiedenen Epochen

„Es gibt hier auch Funde aus der Frühsteinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit, aus der römischen Kaiserzeit, aus dem Mittelalter und der Neuzeit. Das heißt, wir haben hier alleine auf diesen 20 Quadratmetern eine durchgehende Besiedlung seit 7.000 Jahren gefunden“, so Kummer.

Im Fall des Grubenhauses ist die Bestandsaufnahme der Wissenschaftler jedenfalls abgeschlossen, die Rauchbauers können nun, wie ursprünglich geplant, mit dem Umbau ihres Wohnhauses beginnen.