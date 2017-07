Tourismusbetriebe werden fit für’s Internet

Immer mehr Menschen buchen ihren Urlaub über das Internet. Um mit der weltweiten Konkurrenz mithalten zu können, verbessern die Tourismusbetriebe rund um den Neusiedler See ihre Online-Auftritte. Ein neues Projekt soll die Vermieter der Region unterstützen.

Das Kooperationsprojekt wurde vom Verein LAG nordburgenland plus und dem Neusiedler See Tourismus ins Leben gerufen. Ziel dieser Kooperation ist es, die Online-Präsenz der Unterkunftsbetriebe rund um den Neusiedler See zu verbessern. Die Wettbewerbsfährigkeit soll gestärkt und damit auch der Betriebserfolg gesteigert werden, erklärt Tina Brunner vom Neusiedler See Tourismus.

Homepages werden analysiert

300 Betriebe nahmen das Angebot schon in Anspruch - von der kleinen Familienunterkunft bis hin zum großen Hotel. Genauso unterschiedlich seien auch die Ausgangslagen der Betriebe. „Natürlich gibt es auch noch einige, bei denen die Homepage sehr veraltet ist oder Vermieter, die gar keine Homepage haben. Ich schaue mir wirklich jedes Haus genau an“, erklärt Brunner.

Individuelle Unterstützung

Als Betriebscoach unterstützt sie jeden Vermieter Individuell. Zuerst analysiert sie die Ausgangslage und gibt dann konkrete Tipps und Hilfestellungen, um den Auftritt im Internet zu stärken: Texte werden verbessert, Bildmaterial getauscht und auch die Auffindbarkeit der Webseite durch Suchmaschinen wie Google wird optimiert. Das Projekt läuft noch zwei Jahre. Alle Beherbergungsbetriebe der Region Neusiedler See können dieses Service in Anspruch nehmen.

