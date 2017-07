Internetmagazin „romblog.at“ gegen Vorurteile

Im Jahr 2011 hat der Europäische Rat den Rahmen für nationale Strategien für mehr Integration der Roma und Sinti bis zum Jahr 2020 festgelegt. Seither wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. Eines davon ist das Internetmagazin „romblog.at“.

Oberstes Ziel der Strategie bis zum Jahr 2020 ist es, die generelle Lebenssituation der Roma und Sinti in Österreich zu verbessern. Es gelte Diskriminierung nachhaltig zu bekämpfen und Vorurteile aufzubrechen. Dazu müsse man diese Minderheiten vor den Vorhang holen, sagt die Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, Muna Duzdar (SPÖ).

„Community soll ihre Geschichten selbst erzählen“

Das Internetmagazin „romblog.at“ sei dafür perfekt geeignet. Es wird daher auch vom Bundeskanzleramt unterstützt. Die Minderheiten sollen im Rahmen dieses Blogs die Geschichten erzählen und die Roma-Community darstellen. Das sei viel effektiver und besser, als wenn ein Dritter von Außen kommen und über die Roma-Community reden würde. Die Roma und Sinti sollten selbst zum Reden kommen und Geschichten erzählen und somit auch ein Gesicht bekommen, so Duzdar.

Arbeit mit Neuen Medien in Workshops kennenlernen

Im Rahmen eines dreimonatigen Workshops haben die Projektteilnehmer die Möglichkeit die Arbeit mit Neuen Medien kennenzulernen. Projektpartner ist dabei unter anderem der ORF. Den Volksgruppen eine Plattform zu bieten sei nicht nur eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, sondern ein besonderes Anliegen des ORF, sagt ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

Dem ORF sei es bei diesem Projekt wichtig gewesen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die handwerklichen Fähigkeiten zu geben, um ihre Anliegen was die Volksgruppe und die Community betreffe, auf dieser Plattform auch in einer adäquaten Art und Weise darstellen zu können, so Herics.

„romblog.at“ ist seit kurzem online abrufbar. Vorerst soll es auf der Internetplattform überwiegend Berichte in deutscher Sprache geben. Ab 2018 werden dann auch regelmäßig Artikel in der Volksgruppensprache Romanes erscheinen.

