Football statt Fußball in Baumgarten

Jahrzehntelang zählte der Fußballklub in Baumgarten zu den besten Mannschaften des Burgenlandes. Mittlerweile wurde der Spielbetrieb eingestellt. Seit dem Vorjahr wird nun auf dem ehemaligen Fußballplatz „American Football“ gespielt.

Seit 1973 spielte der ASK Baumgarten (Bezirk Mattersburg) insgesamt 18 Saisonen in der Landesliga und zwölf Jahre lang in der Regionalliga-Ost. Den größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte gab es im Jahr 2000 mit dem Vizemeistertitel in der Regionalliga-Ost. Diese legendären Regionalligazeiten des ASK Baumgarten sind aber mittlerweile Geschichte. Im Jahr 2014 stellte der Verein schließlich den Spielbetrieb ein.

ORF

Neue Heimstätte für „Pannonia Eagles“

Heutzutage wird am Franz Kovacsich-Sportplatz nicht mehr Fußball, sondern „American Football“ gespielt, denn mittlerweile hat Burgenlands einziges Football-Team, die „Pannonia Eagles“, dort seine neue Heimstätte gefunden. Der Verein übersiedelte vergangenes Jahr von Wiesen (Bezirk Mattersburg) nach Baumgarten.

ORF

Diese Anlage biete einen großen Mehrwert, sagte Vereinsobmann Andreas Krammer. Football würde vom Überblick über das Spielfeld leben. Mit der Tribüne würden die Fans mehr vom Spiel haben. Auch die Gegebenheiten sonst, etwa der eigene Fitnessraum oder der größere Kabinentrackt, seien sehr gut. Es sei eine Aufwertung für den Verein, die ihm gut getan habe, so Krammer.

Zweithöchste Spielklasse Österreichs als Ziel

Aus sportlicher Sicht läuft es für die Eagles sehr rund. Nach dem Aufstieg von der letzten in die vierthöchste Spielklasse, stehen die Burgenländer heuer erneut im Finale. Diese Erfolgsgeschichte soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Langfristig gesehen, sei die zweithöchste Liga in Österreich ein Ziel das man erreichen wolle, so Krammer. Dafür gebe man sich aber noch ein paar Jahre Zeit.

ORF

Im Halbfinal-Play-Off setzten sich die Eagles gegen Villach mit 41:6 durch. Die Leistungen werden auch honoriert, denn das Interesse an dem beliebten amerikanischen Sport ist groß. Regelmäßig werden mehrere hundert Zuschauer bei den Heimspielen der Eagles gezählt. Bei den ersten Spielen der heurigen Saison habe man bis zu 500 Zuseher gehabt. Es werde sehr gut angenommen, so Krammer. Das Finale der 3. Division steigt voraussichtlich am 22. Juli. Dort geht es für die Pannonia Eagles dann um den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse. Gegner ist die zweite Mannschaft der Graz Giants.

