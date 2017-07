Eurofighter: Darabos könnte Pilz klagen

Der ehemalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos, jetzt Landesrat für Gesundheit im Burgenland, hat am Freitag zu den Ergebnissen des Eurofighter-U-Ausschusses Stellung genommen. Er verteidigt neuerlich den Vergleich und kündigt gleichzeitig an, eventuell eine Klage gegen Peter Pilz einzubringen.

Ein sichtlich emotionaler Norbert Darabos zog am Freitag eine, wie er des Öfteren betonte, sehr persönliche Bilanz nach dem Eurofighter-U-Ausschuss. Geblieben sei unterm Strich nichts, so Darabos. Verwunderlich sei für ihn die Tatsache, dass vielmehr der von ihm geschlossene Vergleich im Mittelpunkt stand und nicht der Beschaffungsvorgang der Abfangjäger.

Es sei keine Kritik daran, dass sein Vergleich ebenfalls untersucht worden sei, aber er hätte sich gedacht und es wäre auch vom logischen Vorgang her besser gewesen, wenn man sich auf den Beschaffungsvorgang stärker konzentriert hätte, so Darabos.

„One-Man-Show von Peter Pilz“

Aber, so Darabos weiter, es sei offensichtlich das der derzeit Noch-Grünen-Abgeordnete Peter Pilz den U-Ausschuss vielmehr für seine weitere politische Karriere nutzen wollte, anstatt für Aufklärung zu sorgen - mehr dazu in Eurofighter: Darabos kontert Pilz. Es sei eine „One-Man-Show“ von Peter Pilz gewesen. Er habe dabei versucht sich selbst zu profilieren. Pilz hätte sich gedacht, dass „Darabos-Bashing“ reichen würde, damit er wieder bei den Grünen auf die Liste komme, sagte Darabos.

„Irgendwann hört sich der Spaß auf“ Norbert Darabos überlegt eine Klagen gegen Peter Pilz wegen Ruf- und Kreditschädigung einzubringen.

Darabos kündigte am Freitag eine mögliche Klage gegen Pilz an. Er überlege sich rechtliche Schritte wegen Rufschädigung und Kreditschädigung gegen Peter Pilz einzuleiten. Man müsse sich aber vorher ansehen, wie Pilz diesen Endbericht nun formulieren werde, so Darabos. Aufgrund von gewissen medialen Aussagen könne sich Darabos aber schon vorstellen, dass er rechtlich gegen Pilz vorgehen werde. „Irgendwann hört sich der Spaß auf“, sagte Darabos am Freitag.

„Hätte mir mehr Unterstützung gewunschen“

Ernüchternd war für Darabos auch die Unterstützung aus den eigenen Reihen. Er habe sich zwar nicht alleinegelassen gefühlt, aber ein bisschen mehr Unterstützung hätte man sich aber schon gewunschen, so Darabos. Wegen der von Pilz gegen ihn eingebrachten Anzeige werde er bereits im August von der Staatsanwaltschaft einvernommen.

