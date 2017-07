Ein Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Beim Sturz von einer Leiter hat sich am Donnerstag ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 59-jährige Arbeiter aus dem Bezirk Neusiedl am See war in einem Einfamilienhaus in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) mit Maler- und Spachtelarbeiten beschäftigt. Für die Arbeiten im oberen Bereich einer Zimmerwand musste der 59-jährige eine Leiter zu Hilfe nehmen.

Sturz aus rund 2,50 Metern Höhe

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann dann aus einer Höhe von rund 2,50 Metern von der Leiter zu Boden und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, liegt nach dem derzeitigen Erhebungsstand kein Fremdverschulden vor.