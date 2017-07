Geringste Zuwanderung im Burgenland

Das Burgenland verzeichnet im Vergleich mit den anderen Bundesländern die geringste Zuwanderung. Der Ausländer-Anteil liegt laut den Zahlen der Statistik Austria bei 8,5 Prozent. Das sind 24.706 Menschen.

Die meisten Zuwanderer sind Ungarn, gefolgt von Slowaken, Deutschen und Rumänen. Der Anteil jener Menschen im Burgenland, die im Ausland geboren wurden die nun die österreichische Staatsbürgerschaft haben, beträgt elf Prozent. Damit haben mehr als 32.300 Männer und Frauen einen Migrationshintergrund.

Höchster Ausländeranteil in Kittsee

Die Grenzgemeinde Kittsee im Bezirk Neusiedl am See ist jene burgenländische Gemeinde mit dem höchsten Ausländeranteil. 43,8 Prozent der Einwohner sind Migranten. Der überwiegende Teil wurde in der benachbarten Slowakei geboren. Es folgen die Gemeinden Edelstal mit einem Migrationsanteil von 24,9 Prozent und Eisenstadt mit 18,9 Prozent.

1,3 Millionen Ausländer in Österreich

Sowohl die Zahl der ausländischen Staatsbürger als auch jener Personen, die im Ausland geboren wurden, steigt kontinuierlich an. Zu Jahresbeginn lebten 1,3 Millionen Ausländer in Österreich. Gegenüber dem Jahr davor entspricht das einem Anstieg von fast sechs Prozent. Die stärksten Zuwächse gab es bei afghanischen, rumänischen und syrischen Staatsbürgern. Der Großteil der Migranten lebt in Wien, Graz und Linz.

